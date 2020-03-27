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Кариус может перейти в Герту

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Игрок снова сменит клубную прописку

Кариус может перейти в Герту
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Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который выступает на правах аренды за "Бешикташ", может вернуться на родину в летнее трансферное окно.

По информации Sport1.de, на приобретение 26-летнего футболиста нацелилась "Герта". Двум главным голкиперам команды уже более 30 лет, а их контракты близки к завершению.

Кариус перешёл в "Бешикташ" из "Ливерпуля" летом 2018 года на правах аренды на два сезона и, если турецкий клуб решит не выкупать его, должен вернуться в стан мерсисайдцев этим летом. В нынешнем сезоне голкипер провёл 25 матчей в Суперлиге и пропустил 29 голов.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Герта (Берлин) Ливерпуль Лорис Кариус Герта Бешикташ
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