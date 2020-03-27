Кариус может перейти в Герту

Немецкий вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, который выступает на правах аренды за "Бешикташ", может вернуться на родину в летнее трансферное окно.

По информации Sport1.de, на приобретение 26-летнего футболиста нацелилась "Герта". Двум главным голкиперам команды уже более 30 лет, а их контракты близки к завершению.

Кариус перешёл в "Бешикташ" из "Ливерпуля" летом 2018 года на правах аренды на два сезона и, если турецкий клуб решит не выкупать его, должен вернуться в стан мерсисайдцев этим летом. В нынешнем сезоне голкипер провёл 25 матчей в Суперлиге и пропустил 29 голов.