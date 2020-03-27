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Игроки Шальке согласились пойти на сокращение зарплат
Скорее всего, это верный шаг
Только вчера сообщалось, что ФИФА будет просить игроков согласиться пойти на сокращения зарплат из-за коронавируса, который остановил почти весь футбол.
Как сообщает официальная пресс-служба "Шальке", футболисты команды пошли на данный шаг, чтобы помочь своему клубу. Руководство команды благодарит их за такой поступок, который позволит сохранить работу многим работникам в структуре команды.
The #S04 players have agreed to waive their salaries to support the club and its staff during the ongoing coronavirus crisis. pic.twitter.com/Bb7HAnQhVW— FC Schalke 04 () (@s04_en) March 27, 2020
Отметим, ранее в немецком футболе на данный шаг пошли "Бавария" и "Боруссия".