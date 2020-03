Игроки Шальке согласились пойти на сокращение зарплат

Только вчера сообщалось, что ФИФА будет просить игроков согласиться пойти на сокращения зарплат из-за коронавируса, который остановил почти весь футбол.

Как сообщает официальная пресс-служба "Шальке", футболисты команды пошли на данный шаг, чтобы помочь своему клубу. Руководство команды благодарит их за такой поступок, который позволит сохранить работу многим работникам в структуре команды.

