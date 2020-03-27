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"Это сказки братьев Гримм". В Баварии отрицают возможность обмена игроками с Ман Сити
А мог бы получиться интересный трансфер
Совсем недавно появилась информация, что "Ман Сити" и "Бавария" могут совершить обмен игроками. В Германию отправится Лерой Сане, а в обратном направлении поедет Алаба.
Однако, председатель правления немецкой стороны, Карл-Хайнц Румменигге, полностью отрицает подобные слухи.
"Я слышал, что ходят подобные слухи. Могу конкретно сказать одну вещь - все это сказки братье Гримм. Слухи не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Румменигге.
Напомним, что прошедшим летом "Бавария" делала несколько предложений по переходу Сане.