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"Это сказки братьев Гримм". В Баварии отрицают возможность обмена игроками с Ман Сити

Германия
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А мог бы получиться интересный трансфер

"Это сказки братьев Гримм". В Баварии отрицают возможность обмена игроками с Ман Сити
UA-Футбол
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Совсем недавно появилась информация, что "Ман Сити" и "Бавария" могут совершить обмен игроками. В Германию отправится Лерой Сане, а в обратном направлении поедет Алаба.

Однако, председатель правления немецкой стороны, Карл-Хайнц Румменигге, полностью отрицает подобные слухи.

"Я слышал, что ходят подобные слухи. Могу конкретно сказать одну вещь - все это сказки братье Гримм. Слухи не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Румменигге.

Напомним, что прошедшим летом "Бавария" делала несколько предложений по переходу Сане.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Манчестер Сити Лерой Сане
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