Маттеус: Отлично представляю себе Санчо в Баварии

Легенда "Баварии" Лотар Маттеус призвал вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед" с "Челси" и перейти в мюнхенский клуб.

"Он наверняка вернется в Англию. Но чего он хочет добиться в "Челси" или "Юнайтед"? Они могут не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Я очень хорошо представляю Санчо в "Баварии", в том числе потому, что он может играть на обоих флангах. Впервые я увидел его во время Чемпионата Европы для 17-летних. Я занимался на беговой дорожке в зале и смотрел матч Англии против Норвегии по телевизору.

Спустя 15 минут я остановил дорожку, потому что один игрок привлек мое внимание — левый атакующий из сборной Англии. Он был так быстр в дриблинге и пасе", — цитирует Маттеуса Manchester Evening News.