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Директор Боруссии Ватцке: Пускай даже очень богатые клубы не думают, что смогут купить Санчо
Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал возможный трансфер Санчо
Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке поделился мыслями насчет возможного ухода вингера "шмелей" Джейдона Санчо.
"Всегда надо уважать то, чего хочет игрок. Мы уже говорили перед коронавирусом, что предпочитаем, чтобы Джейдон остался.
Я могу четко сказать, что даже очень богатые клубы, несмотря на кризис, не должны думать, что смогут заключить с нами выгодную для них сделку.
Нам нет нужды продавать какого-либо игрока ниже его стоимости", – рассказал Ханс-Йоаким Ватцке.
В нынешнем сезоне 20-летний Санчо принял участие в 22 матчах Бундеслиги, в которых забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.