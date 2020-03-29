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Директор Боруссии Ватцке: Пускай даже очень богатые клубы не думают, что смогут купить Санчо

Германия
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Ханс-Йоаким Ватцке прокомментировал возможный трансфер Санчо

Директор Боруссии Ватцке: Пускай даже очень богатые клубы не думают, что смогут купить Санчо
Новина українською

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке поделился мыслями насчет возможного ухода вингера "шмелей" Джейдона Санчо.

"Всегда надо уважать то, чего хочет игрок. Мы уже говорили перед коронавирусом, что предпочитаем, чтобы Джейдон остался.

Я могу четко сказать, что даже очень богатые клубы, несмотря на кризис, не должны думать, что смогут заключить с нами выгодную для них сделку.

Нам нет нужды продавать какого-либо игрока ниже его стоимости", – рассказал Ханс-Йоаким Ватцке.

В нынешнем сезоне 20-летний Санчо принял участие в 22 матчах Бундеслиги, в которых забил 14 голов и отдал 14 голевых передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Джейдон Санчо
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Источник:
Sky Sports
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