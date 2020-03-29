Директор Боруссии Ватцке: Пускай даже очень богатые клубы не думают, что смогут купить Санчо

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоаким Ватцке поделился мыслями насчет возможного ухода вингера "шмелей" Джейдона Санчо.

"Всегда надо уважать то, чего хочет игрок. Мы уже говорили перед коронавирусом, что предпочитаем, чтобы Джейдон остался.

Я могу четко сказать, что даже очень богатые клубы, несмотря на кризис, не должны думать, что смогут заключить с нами выгодную для них сделку.

Нам нет нужды продавать какого-либо игрока ниже его стоимости", – рассказал Ханс-Йоаким Ватцке.