Флик отказался обсуждать новый контракт с Баварией во время пандемии коронавируса

По информации Goal.com, что главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик не будет подписывать с клубом новый контракт в ближайшее время.

Источник сообщает, немецкий специалист не будет даже рассматривать условия нового соглашения во время пандемии коронавируса. Текущий контракт 55-летнего наставника истекает летом 2020-го года.