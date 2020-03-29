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Флик отказался обсуждать новый контракт с Баварией во время пандемии коронавируса

Германия
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Наставник мюнхенцев считает, что сейчас есть более важные вопросы

Флик отказался обсуждать новый контракт с Баварией во время пандемии коронавируса
Новина українською

По информации Goal.com, что главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик не будет подписывать с клубом новый контракт в ближайшее время.

Источник сообщает, немецкий специалист не будет даже рассматривать условия нового соглашения во время пандемии коронавируса. Текущий контракт 55-летнего наставника истекает летом 2020-го года.

"Сейчас есть более важные вещи, чем обсуждение моего будущего в команде", – прокомментировал данное решение Ханс-Дитер Флик.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик коронавирус
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Источник:
Goal.com
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