Нойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не может договорился с клубом о продлении контракта, который истечет летом 2021 года.

Как сообщает Bild, 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет.

В "Баварии" пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года.