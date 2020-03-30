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Нойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года

Германия
(1 голосов)

Но немецкий клуб не готов принимать такие условия

Нойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года
Новина українською

Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не может договорился с клубом о продлении контракта, который истечет летом 2021 года.

Как сообщает Bild, 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет.

В "Баварии" пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 16:20
нифига себе запросы)
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