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Нойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года
Но немецкий клуб не готов принимать такие условия
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер не может договорился с клубом о продлении контракта, который истечет летом 2021 года.
Как сообщает Bild, 34-летний футболист требует у руководства соглашение, рассчитанное до 2025 года. Таким образом, к моменту окончания срока такого контракта Мануэлю будет 39 лет.
В "Баварии" пока не готовы удовлетворить требований Нойера и предлагают ему соглашение до 2023 года.
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
30.03.2020 в 16:20
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