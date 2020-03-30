Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси нужен 21-летний форвард Герты
Трансфер может состояться в ближайшее время
Форвард "Герты" Явайро Дилросун может стать игроком "Челси", об этом пишет Calciomercato.
Лондонский клуб заинтересовался в услугах 21-летнего голландца, просматривая хавбека на одном из матчей Бундеслиги. Сообщается, что "синие" готовы выложить за игрока порядка 15 миллионов фунтов.
В текущем сезоне на счету Дилросуна 3 гола и 2 результативные передачи в 18 матчах Бундеслиги.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...