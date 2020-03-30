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Челси нужен 21-летний форвард Герты

Германия
(1 голосов)

Трансфер может состояться в ближайшее время

Челси нужен 21-летний форвард Герты
Новина українською

Форвард "Герты" Явайро Дилросун может стать игроком "Челси", об этом пишет Calciomercato.

Лондонский клуб заинтересовался в услугах 21-летнего голландца, просматривая хавбека на одном из матчей Бундеслиги. Сообщается, что "синие" готовы выложить за игрока порядка 15 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Дилросуна 3 гола и 2 результативные передачи в 18 матчах Бундеслиги.

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В статье: Герта (Берлин) Челси (Лондон) Герта Челси Явайро Дилросун
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