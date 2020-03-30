Челси нужен 21-летний форвард Герты

Форвард "Герты" Явайро Дилросун может стать игроком "Челси", об этом пишет Calciomercato.

Лондонский клуб заинтересовался в услугах 21-летнего голландца, просматривая хавбека на одном из матчей Бундеслиги. Сообщается, что "синие" готовы выложить за игрока порядка 15 миллионов фунтов.

В текущем сезоне на счету Дилросуна 3 гола и 2 результативные передачи в 18 матчах Бундеслиги.