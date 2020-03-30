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Бавария предлагает Мюллеру двухлетний контракт

Германия
(1 голосов)

Запросы у полузащитника не такие огромные, как у Нойера

Бавария предлагает Мюллеру двухлетний контракт
UA-Футбол
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Мюнхенская "Бавария" продолжает вести переговоры с Томасом Мюллером. Об этом сообщает Kicker.

На этот раз, чемпион Германии предлагает своему игроку двухлетний контракт. Отметим, что текущая сделка истекает летом 2021-го года.

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В текущем сезоне Томас выступает в роли отличного ассистента, успев отдать 18 голевых передач. Портал Тransfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.

Напомним, что также мюнхенцы ведут, пока что не очень успешные, переговоры о новом контракте с основным вратарем.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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