Бавария предлагает Мюллеру двухлетний контракт

Мюнхенская "Бавария" продолжает вести переговоры с Томасом Мюллером. Об этом сообщает Kicker.

На этот раз, чемпион Германии предлагает своему игроку двухлетний контракт. Отметим, что текущая сделка истекает летом 2021-го года.

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В текущем сезоне Томас выступает в роли отличного ассистента, успев отдать 18 голевых передач. Портал Тransfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.

Напомним, что также мюнхенцы ведут, пока что не очень успешные, переговоры о новом контракте с основным вратарем.