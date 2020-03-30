Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария предлагает Мюллеру двухлетний контракт
Запросы у полузащитника не такие огромные, как у Нойера
Мюнхенская "Бавария" продолжает вести переговоры с Томасом Мюллером. Об этом сообщает Kicker.
На этот раз, чемпион Германии предлагает своему игроку двухлетний контракт. Отметим, что текущая сделка истекает летом 2021-го года.
Читайте такжеМюллер награжден орденом За заслуги
В текущем сезоне Томас выступает в роли отличного ассистента, успев отдать 18 голевых передач. Портал Тransfermarkt оценивает его в 32 миллиона евро.
Напомним, что также мюнхенцы ведут, пока что не очень успешные, переговоры о новом контракте с основным вратарем.
Читайте такжеНойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...