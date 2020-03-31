Названы возможные сроки возобновления чемпионата Германии

Нынешние розыгрыши первой и второй Бундеслиги приостановлены до 30 апреля, сообщается на официальном сайте Немецкой футбольной лиги (DFL).

Сегодня, 31 марта, состоялось общее собрание DFL, на котором клубы приняли единогласное решение не возобновлять турниры минимум до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Также на собрании были представлены сценарии возможно развития событий на ближайшие недели. Следующее собрание состоится 17 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В Германии на 31 марта зафиксировано около 67 тыс. случаев заражения.