Германия
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Полузащитник Шальке оштрафован за нарушение карантина
Сумма штрафа не сообщается
Полузащитник "Шальке" Амин Харит нарушил правила карантина, посетив кальянную, информирует Sky Germany.
22-летний футболист был оштрафован, суммы штрафа не уточняется. Инцидент произошел 21 марта.
"Да, это правда. Но сейчас есть более важные вопросы, чем штраф молодого парня", — отметил спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Йохен Шнайдер.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.
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