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Полузащитник Шальке оштрафован за нарушение карантина

Германия
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Сумма штрафа не сообщается

Полузащитник Шальке оштрафован за нарушение карантина
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Полузащитник "Шальке" Амин Харит нарушил правила карантина, посетив кальянную, информирует Sky Germany.

22-летний футболист был оштрафован, суммы штрафа не уточняется. Инцидент произошел 21 марта.

"Да, это правда. Но сейчас есть более важные вопросы, чем штраф молодого парня", — отметил спортивный директор клуба из Гельзенкирхена Йохен Шнайдер.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 803 313 человек, умерших — 39 014, выздоровевших — 172 657.

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Шальке (Германия) Шальке 04 Шальке коронавирус
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