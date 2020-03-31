Маттеус: Не очень правильно со стороны Нойера просить контракт, на который никто не согласится

Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус высказал свое мнение о Мануэле Нойере, который не может договориться с мюнхенцами о новом контракте.

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"Сегодня нужно понимать, что благодарность и признательность не являются дорогой с одностронним движением. Не очень правильно со стороны Нойера просить контракт, на который никто не согласится.

Если честно, я не помню, чтобы "Бавария" выражала столько признательности кому-то еще, помимо Нойера", - приводит слова Маттеуса Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Оливер Кан поможет Нойеру подписать новое соглашение.