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Маттеус: Не очень правильно со стороны Нойера просить контракт, на который никто не согласится
Одна из самых громких футбольных тем последних дней
Экс-игрок "Баварии" Лотар Маттеус высказал свое мнение о Мануэле Нойере, который не может договориться с мюнхенцами о новом контракте.
"Сегодня нужно понимать, что благодарность и признательность не являются дорогой с одностронним движением. Не очень правильно со стороны Нойера просить контракт, на который никто не согласится.
Если честно, я не помню, чтобы "Бавария" выражала столько признательности кому-то еще, помимо Нойера", - приводит слова Маттеуса Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Оливер Кан поможет Нойеру подписать новое соглашение.