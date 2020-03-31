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Кафу советует Коутиньо оставаться в Баварии

Германия
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Вот только не все зависит от желания бразильца

Кафу советует Коутиньо оставаться в Баварии
UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан сборной Бразилии Кафу дал совет своему соотечественнику Филиппе Коутиньо.

"Я бы посоветовал ему оставаться в "Баварии". Он очень умный, талантливый и необычный футболист. Это уже было продемонстрированно в "Барселоне" и "Ливерпуле".

Когда он играет на своей позиции, в центре поля, то приносит много пользы команде. Думаю, что еще может быть полезен мюнхенцам", - приводит слова Кафу Goal.

Отметим, что "Бавария" не планирует выкупать контракт бразильца за 120 миллионов. Он должен будет вернуться в "Барселону".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Кафу Филиппе Коутиньо
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