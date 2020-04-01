Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед вступил в гонку за Холандом
За игроком следит Реал
"Манчестер Юнайтед" продолжает присматриваться к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.
"МЮ" готов побороться за норвежца, если он решит покинуть немецкий клуб.
Напомним, что Холандом интересуется и мадридский "Реал", который летом может предпринять попытки оформить трансфер.
В январе английский клуб не смог подписать 19-летнего игрока, но отмечается, что представители "МЮ" продолжают следить за его прогрессом.
В этом сезоне Холанд забил 9 голов в 8 матчах чемпионата Германии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...