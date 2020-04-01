Манчестер Юнайтед вступил в гонку за Холандом

"Манчестер Юнайтед" продолжает присматриваться к нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду.

"МЮ" готов побороться за норвежца, если он решит покинуть немецкий клуб.

Напомним, что Холандом интересуется и мадридский "Реал", который летом может предпринять попытки оформить трансфер.

В январе английский клуб не смог подписать 19-летнего игрока, но отмечается, что представители "МЮ" продолжают следить за его прогрессом.

В этом сезоне Холанд забил 9 голов в 8 матчах чемпионата Германии.