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Стадион Айнтрахта переименуют в Deutsche Bank Park

Германия
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Клуб сменил спонсора

Стадион Айнтрахта переименуют в Deutsche Bank Park
Новина українською

"Айнтрахт" сообщил, что расширяет сотрудничество с Deutsche Bank.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Данное соглашение, помимо спонсирования клуба, также подразумевает переименование "Коммерцбанк-Арены" в Deutsche Bank Park.

По информации Kicker, клуб за семь лет получит от немецкого банка 38 миллионов евро.

"Айнтрахт" поблагодарил Commerzbank за плодотворное сотрудничество на протяжении 15 лет.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт (Франкфурт) Айнтрахт
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