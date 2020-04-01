Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стадион Айнтрахта переименуют в Deutsche Bank Park
Клуб сменил спонсора
"Айнтрахт" сообщил, что расширяет сотрудничество с Deutsche Bank.
Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Данное соглашение, помимо спонсирования клуба, также подразумевает переименование "Коммерцбанк-Арены" в Deutsche Bank Park.
По информации Kicker, клуб за семь лет получит от немецкого банка 38 миллионов евро.
"Айнтрахт" поблагодарил Commerzbank за плодотворное сотрудничество на протяжении 15 лет.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...