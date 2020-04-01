Стадион Айнтрахта переименуют в Deutsche Bank Park

"Айнтрахт" сообщил, что расширяет сотрудничество с Deutsche Bank.

Стороны заключили контракт до лета 2027 года. Данное соглашение, помимо спонсирования клуба, также подразумевает переименование "Коммерцбанк-Арены" в Deutsche Bank Park.

По информации Kicker, клуб за семь лет получит от немецкого банка 38 миллионов евро.

"Айнтрахт" поблагодарил Commerzbank за плодотворное сотрудничество на протяжении 15 лет.