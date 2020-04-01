  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Bild: Бавария полностью согласовала контракт с Мюллером
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Bild: Бавария полностью согласовала контракт с Мюллером

Германия
(1 голосов)

Еще минимум три года в Мюнхене

Bild: Бавария полностью согласовала контракт с Мюллером
UA-Футбол
Новина українською

Томас Мюллер сумел договориться о контракте с "Баварией". Об этом передает авторитетный источник Bild.

По их данным, новое соглашение будет расчитано до лета 2023-го года и на два года пролонгирует действующее. Официальное подписание состоится после окончания сезона.

Читайте такжеБавария предлагает Мюллеру двухлетний контракт

Мюллер - воспитанник "Баварии". За мюнхенцев он провел 468 матчей и сумел завоевать 21 трофей. В текущем сезона проявил себя как хороший ассистент, отдав уже 16 голевых передач.

Напомним, что также "Бавария" пытается продлить контракт с основным вратарем.

Читайте такжеНойер требует у Баварии новый контракт до 2025 года
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...