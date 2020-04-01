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Bild: Бавария полностью согласовала контракт с Мюллером
Еще минимум три года в Мюнхене
Томас Мюллер сумел договориться о контракте с "Баварией". Об этом передает авторитетный источник Bild.
По их данным, новое соглашение будет расчитано до лета 2023-го года и на два года пролонгирует действующее. Официальное подписание состоится после окончания сезона.
Мюллер - воспитанник "Баварии". За мюнхенцев он провел 468 матчей и сумел завоевать 21 трофей. В текущем сезона проявил себя как хороший ассистент, отдав уже 16 голевых передач.
Напомним, что также "Бавария" пытается продлить контракт с основным вратарем.