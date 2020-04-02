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"Думал о сыне". Боатенг попал в ДТП и получил штраф от Баварии за нарушение карантина

Германия
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Без жертв

"Думал о сыне". Боатенг попал в ДТП и получил штраф от Баварии за нарушение карантина
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Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг стал участником дорожно-транспортного происшествия, как сообщает официальный сайт "немецкой машины". Известно, что игрок направлялся в Лейпциг из Мюнхена, но не справился с управлением: его авто вылетело на летней резине в отбойник во время снегопада.

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Руководство клуба оштрафовало 31-летнего Боатенга за нарушение правил карантина. Деньги немцы передадут в больницы на борьбу с коронавирусом. Позже защитник объяснил Bild, что направлялся к своему четырехлетнему сыну.

"Я принимаю любой штраф в мире, если он оправдан. Было ошибкой не сообщить клубу о моей поездке, но в тот момент я просто думал о сыне. У него были проблемы со здоровьем. Когда меня зовет мой сын, то я готов на все. Хочу быть отцом, который никогда не бросит своего ребенка".

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В статье: Джером Боатенг Бавария (Мюнхен) ДТП коронавирус
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Источник:
Bayern

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