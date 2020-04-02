"Думал о сыне". Боатенг попал в ДТП и получил штраф от Баварии за нарушение карантина

Защитник мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг стал участником дорожно-транспортного происшествия, как сообщает официальный сайт "немецкой машины". Известно, что игрок направлялся в Лейпциг из Мюнхена, но не справился с управлением: его авто вылетело на летней резине в отбойник во время снегопада.

Руководство клуба оштрафовало 31-летнего Боатенга за нарушение правил карантина. Деньги немцы передадут в больницы на борьбу с коронавирусом. Позже защитник объяснил Bild, что направлялся к своему четырехлетнему сыну.