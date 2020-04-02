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Бавария не будет удерживать Мартинеса - на защитника претендуют два испанских клуба

Германия
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Игрок может вернуться на родину

Бавария не будет удерживать Мартинеса - на защитника претендуют два испанских клуба
UA-Футбол
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Крайне вероятно, что этим летом "Бавария" продаст Хави Мартинеса. Об этом передает Sky Sports.

В текущем сезоне испанец потерял место в старте и пока что провел лишь 17 матчей. Его контракт с мюнхенцами истекает летом 2021-го года.

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На данный момент, Мартинесом интересуются "Атлетик" и "Хетафе". Именно в баском клубе он заявил о себе на всю Европу, проведя там шесть сезонов.

Ранее сообщалось, что "Бавария" договорилась о новом контракте с основным футболистом.

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В статье: Хави Мартинес Бавария (Мюнхен) Атлетик (Бильбао) "Хетафе"
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