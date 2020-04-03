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Румменигге: Коронавирус избавит футбол от нездоровых трансферных сумм и зарплат

Германия
(1 голосов)

По мнению функционера настал тот час

Румменигге: Коронавирус избавит футбол от нездоровых трансферных сумм и зарплат
Новина українською

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что пандемия коронавируса повлияет на расходы клубов на трансферном рынке и зарплаты игроков.

"С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс", – приводит слова Румменигге The Score.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Карл-Хайнц Руммениге
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
03.04.2020 в 19:04
Да, с ценами и зарплатами зажрались
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