Румменигге: Коронавирус избавит футбол от нездоровых трансферных сумм и зарплат

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге считает, что пандемия коронавируса повлияет на расходы клубов на трансферном рынке и зарплаты игроков.

"С каждым кризисом приходят новые возможности. Долгое время зарплаты и трансферные суммы поднимались до нездорового уровня. Коронавирус и кризис, который он вызвал, как минимум положат конец этой идее "всегда больше, дороже, быстрее прежнего". Спрос и предложение отрегулируют рынок и помогут установить новый баланс", – приводит слова Румменигге The Score.

В настоящее время практически во всех футбольных чемпионатах по всему миру объявлена пауза в связи с пандемией коронавируса.