Германия
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На стадионе Боруссии Д будут лечить людей с подозрением на коронавирус
Для этого переоборудуют северную трибуну
Дортмундская "Боруссия" предоставит стадион для помощи людям, у которых есть подозрение на коронавирус.
Для этой цели будет переоборудована северная трибуна "Сигнал Идуна Парк", там будет лечебный центр.
Напомним, что на данный момент в Германии зафиксировано 85 903 случая заражения коронавирусом, 1 122 человека умерли.
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