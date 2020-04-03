На стадионе Боруссии Д будут лечить людей с подозрением на коронавирус

Дортмундская "Боруссия" предоставит стадион для помощи людям, у которых есть подозрение на коронавирус.

Для этой цели будет переоборудована северная трибуна "Сигнал Идуна Парк", там будет лечебный центр.

Напомним, что на данный момент в Германии зафиксировано 85 903 случая заражения коронавирусом, 1 122 человека умерли.