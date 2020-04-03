  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года

Германия
(1 голосов)

Заслужил!

Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года
UA-Футбол
Новина українською

Мюнхенская "Бавария" объявила о новом долгосрочном контракте с главным тренером Ханси Фликом.

Соглашение будет действовать до лета 2023-го года. Ханси принял "Баварию" на временной основе после ухода Нико Ковача, однако ряд успешных результатов убедил руководство клуба оставить тренера.

Стоит отметить, что за время руководства Флика "Бавария" сумела вернуться на первое место в Бундеслиге, а также близка к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов (на выезде был разбит "Челси").

Напомним, что руководство мюнхенцев планировало пригласить на посто главного тренера Маурисио Почеттино или Эрика тен Хага.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...