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Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года
Заслужил!
Мюнхенская "Бавария" объявила о новом долгосрочном контракте с главным тренером Ханси Фликом.
Соглашение будет действовать до лета 2023-го года. Ханси принял "Баварию" на временной основе после ухода Нико Ковача, однако ряд успешных результатов убедил руководство клуба оставить тренера.
Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! #MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 3, 2020
Стоит отметить, что за время руководства Флика "Бавария" сумела вернуться на первое место в Бундеслиге, а также близка к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов (на выезде был разбит "Челси").
Напомним, что руководство мюнхенцев планировало пригласить на посто главного тренера Маурисио Почеттино или Эрика тен Хага.