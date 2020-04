Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года

Мюнхенская "Бавария" объявила о новом долгосрочном контракте с главным тренером Ханси Фликом.

Соглашение будет действовать до лета 2023-го года. Ханси принял "Баварию" на временной основе после ухода Нико Ковача, однако ряд успешных результатов убедил руководство клуба оставить тренера.

Hansi #Flick has extended his contract as #FCBayern head coach until 2023! #MiaSanMia #Flick2023 pic.twitter.com/UKTo8O89I8