Официально: Ханси Флик подписал контракт с Баварией до 2023 года

Мюнхенская "Бавария" объявила о новом долгосрочном контракте с главным тренером Ханси Фликом.

Соглашение будет действовать до лета 2023-го года. Ханси принял "Баварию" на временной основе после ухода Нико Ковача, однако ряд успешных результатов убедил руководство клуба оставить тренера.

Стоит отметить, что за время руководства Флика "Бавария" сумела вернуться на первое место в Бундеслиге, а также близка к выходу в четвертьфинал Лиги Чемпионов (на выезде был разбит "Челси").

Напомним, что руководство мюнхенцев планировало пригласить на посто главного тренера Маурисио Почеттино или Эрика тен Хага.