13 клубов первой и второй Бундеслиги рискуют обанкротиться в случае невозобновления сезона

13 клубов Бундеслиги первой и второй Бундеслиги рискуют обанкротиться в случае, если сезон не будет возобновлён до начала лета.

Немецкое издание Kicker пришло к такому выводу, изучив финансовое состояние клубов. Речь идёт о четырех клубах элитного дивизиона и ещё о семи командах второй Бундеслиги. Имена клубов, которые находятся в зоне риска, не называются.

Напомним, футбольный сезон в Германии официально приостановлен как минимум до 30 апреля.

Ранее председатель правление "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что коронавирус избавит футбол от неадекватных трансферов и зарплат.