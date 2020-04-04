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13 клубов первой и второй Бундеслиги рискуют обанкротиться в случае невозобновления сезона

Германия
(1 голосов)

Больше трети профессиональных клубов Германии в зоне риска

13 клубов первой и второй Бундеслиги рискуют обанкротиться в случае невозобновления сезона
Новина українською

13 клубов Бундеслиги первой и второй Бундеслиги рискуют обанкротиться в случае, если сезон не будет возобновлён до начала лета.

Немецкое издание Kicker пришло к такому выводу, изучив финансовое состояние клубов. Речь идёт о четырех клубах элитного дивизиона и ещё о семи командах второй Бундеслиги. Имена клубов, которые находятся в зоне риска, не называются.

Напомним, футбольный сезон в Германии официально приостановлен как минимум до 30 апреля.

Ранее председатель правление "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что коронавирус избавит футбол от неадекватных трансферов и зарплат.

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Комментарии (1)
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oda1979 (Запорожье)
04.04.2020 в 10:38
Есть пример Украины как проводить чемпионат для малого количества клубов
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