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Бавария в понедельник возобновит тренировки

Германия
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Игроки будут заниматься в небольших группах

Бавария в понедельник возобновит тренировки
UA-Футбол
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Вслед за “Вольфсбургом”, “Айнтрахтом” и другими клубами Бундеслиги, “Бавария” вернется на свою базу на Забенер Штрассе для возобновления тренировок. Первые занятия запланированы на понедельник.

Как информирует kicker, решение о возобновлении занятий было принято в субботу после интенсивных переговоров всех служб клуба и властей Баварии.

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Состав “Баварии” будет поделен на пять групп: в четырех из них будет по четыре футболиста, в еще одной – пять. Игроки будут в разное время приезжать на парковку и направляться в несколько раздевалок. Последовательность всех действия тщательно расписана, чтобы футболисты не пересекались друг с другом в больших количествах.

Большая часть игроков будет заниматься на трех тренировочных полях, на четвертом будут индивидуально работать Левандовски, Зюле и Перишич, которые восстанавливаются после травм. Футболисты не будут принимать на базе душ, а приготовленную еду заберут себе домой.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига коронавирус
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