От Флика ожидают развития молодых талантов Баварии

В пятницу “Бавария” объявила о продлении контракта с Ханси Фликом. Заменивший Нико Ковача тренер поставил подпись под соглашением до 2023 года.

С Ханси Фликом игра и результаты “Баварии” улучшились, кроме того 55-летний тренер смог наладить атмосферу в раздевалке и получить признание лидеров. Однако, как информирует Bild, еще одним фактором в пользу Флика стало его умением развивать молодых футболистов. При Флике фулбек Альфонсо Дэвис стал одним из открытий сезона в Бундеслиге, также игровое время в первой команде стал получать 18-летний нидерландский форвард Джошуа Зиркзее.

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Как пишет Bild, от Флика ожидают, что в ближайшем будущем он сможет добиться развития и других молодых талантов “Баварии”. Это задача не ставилась перед предыдущими тренерами “Рекордмайстера”, над которыми довлела ответственность за результат.