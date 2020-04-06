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Клозе может стать ассистентом Флика в Баварии

Германия
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Речь, на минуточку, о тренере мюнхенцев U-17

Клозе может стать ассистентом Флика в Баварии
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Экс-нападающий "Баварии" и Бундестим Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханс-Дитера Флика, как сообщает издание Bild.

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Бывший форвард работает в системе "Баварии" с мая 2018 года, он возглавляет юношескую команду до 17 лет. По информации источника, 41-летний Мирослав хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, но окончательного решения еще не принял – Клозе еще нужно будет получить лицензию Pro.

Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год (150 матчей, 53 гола и 27 ассистов). Ранее Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом, заключив соглашение до 30 июня 2023 года.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе Ханси Флик
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