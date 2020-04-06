Клозе может стать ассистентом Флика в Баварии

Экс-нападающий "Баварии" и Бундестим Мирослав Клозе может стать ассистентом главного тренера мюнхенского клуба Ханс-Дитера Флика, как сообщает издание Bild.

Бывший форвард работает в системе "Баварии" с мая 2018 года, он возглавляет юношескую команду до 17 лет. По информации источника, 41-летний Мирослав хотел бы попробовать себя в роли одного из помощников главного тренера, но окончательного решения еще не принял – Клозе еще нужно будет получить лицензию Pro.

Клозе выступал за "Баварию" с 2007 по 2011 год (150 матчей, 53 гола и 27 ассистов). Ранее Ханс-Дитер Флик продлил контракт с мюнхенским клубом, заключив соглашение до 30 июня 2023 года.