Американская генетика. Очередной яркий талант дортмундской Боруссии

Последние годы дортмундская "Боруссия" стала настоящей кузницей молодых талантов. Скауты этого клуба шерстят не только европейские лиги, но и не забывают про заокеанские. Благодаря этой работе Дортмунд постоянно находит молодежь, которая сияет ярко и уходит за дорого в другие клубы. Скорее всего, так получится и у Джованни Рейны.

У молодого атакующего полузащитника, которому на сегодня всего семнадцать лет, по сути не было выбора кем ему быть. Его отец – Клаудио Рейна, бывший футболист леверкузенского "Байера" и "Вольфсбурга", капитан национальной сборной США, а его мама, Даниэль Иган, играла в футбол на университетском уровне и также выступала за сборную. Дед Джованни по отцовской линии – Мигель Рейна, в свое время был связан с игрой номер один. Как тут не стать футболистом?

Клаудио Рейна, отец Джованни

Клаудио и Даниэль познакомились на чемпионате мира 1994 года, который принимали США. Спустя три года они официально узаконили свои отношения. Джованни стал их вторым из четырех детей и был назван в честь Джованни ван Бронхорста, одноклубника отца по "Рейнджерс". В свидетельстве о рождении у игрока дортмундской "Боруссии" стоит английский город Сандерленд, так как именно в одноименном клубе на тот момент выступал отец.

Последним клубом в карьере Клаудио Рейны был "Нью Йорк Ред Буллс" и после того, как он повесил бутсы на гвоздь, ему предложили стать техническим директором юношеской команды. Семейная трагедия приостановила новую карьеру Клаудио: в 2012 году в возрасте тринадцати лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием умер старший сын Джек. Все свое свободное время Клаудио посвящал фонду имени сына, пока не согласился в 2013 году вернуться в футбол, заняв пост спортивного директора "Буллс".

С маленького возраста у Джованни Рейны была поразительная тяга к спорту. В пять лет он любил смотреть гольф и сразу после окончания очередной трансляции шел на улицу, где брал в руку клюшку и поразительно точно повторял недавно увиденные движения. В девять лет он был очень хорош в баскетболе, а чуть позже начал проводить все свободное время с другим мячом – футбольным. Его отец Клаудио явно был рад этой тяге сына и всячески потворствовал этому стремлению. Они чуть ли не каждый день ходили пинать мяч в парк или делали это на заднем дворе.

Отец сделал все, чтобы его сын был зачислен в академию "Нью Йорк Ред Булл". В четырнадцатилетнем возрасте команда возраста Джио выиграла Кубок Адидас, турнир, который проводился среди команд не старше семнадцати лет. Легко догадаться, кто был признан лучшим игроком турнира. Спустя несколько недель Рейна принимал участие в "Torneo Delle Nazioni", который принимала Италия. Этот турнир считается одним из самых известных и престижных на молодежном уровне в мире. Джованни Рейна с четырьмя голами и четырьмя голевыми передачами снова стал лучшим, а его гол в финале в ворота сборной Англии был победным.

Отъезд из США в Европу стал делом времени. Клаудио Рейна начал получать звонки из Германии, Англии, Италии и Нидерландов. Все интересовались тем, каким видит будущее сына отец. Джио было всего четырнадцать лет, когда за него начали бороться два мировых гиганта – Nike и Adidas. Победу отпраздновали немцы. Другие немцы – "Боруссия Дортмунд", опередили остальные европейские гранды. В возрасте шестнадцати лет он поехал покорять Европу. По спортивному законодательству Рейна не имел права так рано подписывать профессиональный контракт с клубом, так как у него был американский паспорт – пришлось бы ждать совершеннолетия. Но в дело вмешались корни его бабушки по папиной линии: именно так Джованни Рейна получил еще и португальский паспорт. Спустя пару месяцев жизни в Германии и спустя пару дней после празднования шестнадцатилетия Джио официально стал игроком "Боруссии" из Дортмунда.

Новый сезон 2019/2020 Джованни Рейна начинал во второй команде "Боруссии", однако после полусезона был вызван в главную. В восемнадцатом туре ему дали право дебютировать – на 71-й минуте Рейна заменил Торгана Азара. 4 февраля 2020 года американцу дали уже двадцать пять минут игрового времени. Дортмундцы проиграли кубковый матч "Вердеру" (3:2), однако Джованни забил свой первый официальный гол за свой клуб. Спустя четыре дня ему доверили целый тайм в игре с "Байером" (3:4).

Когда Рейна находился в "Нью Йорке", ему очень повезло с человеком, который тренировал этот клуб. Им был Патрик Вийера – чемпион Англии, Италии, а также мира и Европы со сборной Франции. На тот момент француз считал, что в Джио есть что-то от Давида Трезеге, форварда, который славился своим феноменальным ударом и выбором позиции. Однако на самом деле у Рейны много общего с Кака времен "Милана".

"Для игрока его возраста у него отличная физика и есть понимание игры. Он способен забивать голы, тактически понимает все требования. Он очень умен на поле", – Патрик Вийера, экс-тренер Джованни Рейны в "Нью Йорк Ред Буллс".

Давид Трезеге – типичный центрфорвард, тогда как Рейна – футболист, который способен сыграть в атаке на любой позиции: от атакующего полузащитника до крайнего нападающего на любом из флангов. Джованни не обделен взрывной скоростью, а также шикарным пасом. Нельзя не сказать про то, что у него хорошо поставленный удар.

Родители Джованни до сих пор немало присутствуют в его жизни. Они часто говорят с ним о Джеке, говоря ему, что тот души не чаял в собственном брате и считал его лучшим. Все, что Рейна делает на поле, он делает в том числе в память об умершем старшем брате. Это придает ему дополнительную мотивацию и силы.