"Они врачи или клоуны?" Алаба пополнил компанию игроков, которые против теста вакцины на африканцах

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба у себя в Твиттере нелестно высказался в адрес французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.

"Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны? Это такой расизм, который я даже никогда не мог себе представить. Позорно и недопустимо. Мы все должны стоять вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом".

Trying a #Covid19 accine in Africa??? Are these two guys doctors or clowns? This is a kind of racism I could never imagine. Disgraceful and unacceptable!

We all have to stand together and work hand in hand to fight this virus. — David Alaba (@David_Alaba) April 5, 2020

Отец Алабы родом из Нигерии. Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Демба Ба и Антонио Рюдигер уже высказали свои претензии в связи с данным вопросом.