"Они врачи или клоуны?" Алаба пополнил компанию игроков, которые против теста вакцины на африканцах

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба у себя в Твиттере нелестно высказался в адрес французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.

Trying a #Covid19 accine in Africa??? Are these two guys doctors or clowns? This is a kind of racism I could never imagine. Disgraceful and unacceptable!

We all have to stand together and work hand in hand to fight this virus.