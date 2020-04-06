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"Они врачи или клоуны?" Алаба пополнил компанию игроков, которые против теста вакцины на африканцах

Германия
(1 голосов)

Давид в когорте

"Они врачи или клоуны?" Алаба пополнил компанию игроков, которые против теста вакцины на африканцах
Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба у себя в Твиттере нелестно высказался в адрес французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.

"Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны? Это такой расизм, который я даже никогда не мог себе представить. Позорно и недопустимо. Мы все должны стоять вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом".

Отец Алабы родом из Нигерии. Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Демба Ба и Антонио Рюдигер уже высказали свои претензии в связи с данным вопросом.

Читайте также"Вы – дерьмо. Африка – это не ваша страна". Это'О – про тестирование вакцины от COVID-19 на земляках
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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) расизм коронавирус
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