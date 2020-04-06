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"Они врачи или клоуны?" Алаба пополнил компанию игроков, которые против теста вакцины на африканцах
Давид в когорте
Защитник мюнхенской "Баварии" Давид Алаба у себя в Твиттере нелестно высказался в адрес французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке.
"Тестировать вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны? Это такой расизм, который я даже никогда не мог себе представить. Позорно и недопустимо. Мы все должны стоять вместе и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом".
Trying a #Covid19 accine in Africa??? Are these two guys doctors or clowns? This is a kind of racism I could never imagine. Disgraceful and unacceptable!— David Alaba (@David_Alaba) April 5, 2020
We all have to stand together and work hand in hand to fight this virus.
Отец Алабы родом из Нигерии. Дидье Дрогба, Самюэль Это'О, Демба Ба и Антонио Рюдигер уже высказали свои претензии в связи с данным вопросом.
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