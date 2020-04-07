Холанд уступил Роналду в челлендже португальца по упражнению на пресс

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд принял участие в челлендже #TheLivingRoomCup, который запустил звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В положении лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Холанд выполнил 124 скручивания за ¾ минуты, уступив Роналду, который сумел выполнить данное упражнение 142 раза. Интересно, что ранее защитник "Бенфики" Рубен Диаш сумел одолеть Криштиану.

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