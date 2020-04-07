  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд уступил Роналду в челлендже португальца по упражнению на пресс
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд уступил Роналду в челлендже португальца по упражнению на пресс

Германия
(1 голосов)

124 vs 142

Холанд уступил Роналду в челлендже португальца по упражнению на пресс
Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд принял участие в челлендже #TheLivingRoomCup, который запустил звездный форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В положении лежа на спине нужно поднять ноги и руки вверх к потолку и постараться за 45 секунд дотянуться ладонями до ног максимальное количество раз. Холанд выполнил 124 скручивания за ¾ минуты, уступив Роналду, который сумел выполнить данное упражнение 142 раза. Интересно, что ранее защитник "Бенфики" Рубен Диаш сумел одолеть Криштиану.

Читайте такжеПортугальский защитник Бенфики превзошел Роналду в его челлендже по упражнению на пресс

"Привет, ребята. Криштиану, вызов принят! Поехали. У меня 124 скручивания за 45 секунд. Неплохо, да?"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Эрлинг Холанд #TheLivingRoomCup
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...