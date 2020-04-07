Клубы Бундеслиги вернулись к тренировкам: хавбек Баварии травмировался на первом же занятии

Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корантен Толиссо получил повреждение на тренировке команды. 25-летний французский исполнитель прекратил заниматься уже через 15 минут после старта занятия, так как испытывал проблемы с голеностопом левой ноги, как сообщает Bild.

Толиссо также обнялся с вингером коллектива Кингсли Команом, даже несмотря на запрет подобных действий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также Ювентус может приобрести Толиссо у Баварии

"Бавария", как и другие клубы Бундеслиги, приступила к тренировкам впервые после паузы, связанной с COVID-19, как отмечает Channel News Asia.