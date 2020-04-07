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Клубы Бундеслиги вернулись к тренировкам: хавбек Баварии травмировался на первом же занятии

Германия
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Темп нужно набирать постепенно

Клубы Бундеслиги вернулись к тренировкам: хавбек Баварии травмировался на первом же занятии
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Полузащитник мюнхенской "Баварии" Корантен Толиссо получил повреждение на тренировке команды. 25-летний французский исполнитель прекратил заниматься уже через 15 минут после старта занятия, так как испытывал проблемы с голеностопом левой ноги, как сообщает Bild.

Толиссо также обнялся с вингером коллектива Кингсли Команом, даже несмотря на запрет подобных действий из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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"Бавария", как и другие клубы Бундеслиги, приступила к тренировкам впервые после паузы, связанной с COVID-19, как отмечает Channel News Asia.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Кингсли Коман Корентен Толиссо коронавирус
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