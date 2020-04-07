  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. "Мы словно спали вместе". Димитар Бербатов рассказал о лучшем партнере по атаке
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы словно спали вместе". Димитар Бербатов рассказал о лучшем партнере по атаке

Германия
(1 голосов)

Спойлер: это не Руни и не Тевес

"Мы словно спали вместе". Димитар Бербатов рассказал о лучшем партнере по атаке
Новина українською

Экс-нападающий сборной Болгарии и "МЮ" Димитар Бербатов отметил, что бывший бразильский футболист Франса, с которым он выступал за "Байер", был его лучшим партнером по атаке в карьере. Димитар завершил карьеру в 2018 году, его цитирует Goal.com.

"С Руни, Кином и Тевесом мы лишь дополняли друг друга. Да, уважали и прогрессировали, это делало нашу команду сильнее. Но Франса – это что-то другое. Мы с ним забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили "Баварию" (4:1), тогда каждый отметился дублем".

"Он не знал ни английского, ни немецкого, за пределами поля мы не разговаривали вообще. Когда начинался матч, мы словно спали вместе! Мне нравилось играть с этим парнем. Мы всегда делились мячом другом с другом. Наверное, это напоминало тандем Энди Коула и Дуайта Йорка".

Франсоалдо Сена де Соуза, более известный под именем Франса, выступал за "Сан-Паулу", "Байер", японские клубы и сборную Бразилии.

Читайте такжеБербатов: Ибрагимовичу было 34, когда он перешел в МЮ – Манджукич мог бы помочь молодым игрокам
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карлос Тевес Робби Кин Уэйн Руни Димитар Бербатов Байер (Леверкузен) Франса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...