"Мы словно спали вместе". Димитар Бербатов рассказал о лучшем партнере по атаке

Экс-нападающий сборной Болгарии и "МЮ" Димитар Бербатов отметил, что бывший бразильский футболист Франса, с которым он выступал за "Байер", был его лучшим партнером по атаке в карьере. Димитар завершил карьеру в 2018 году, его цитирует Goal.com.

"С Руни, Кином и Тевесом мы лишь дополняли друг друга. Да, уважали и прогрессировали, это делало нашу команду сильнее. Но Франса – это что-то другое. Мы с ним забили очень много голов. Помню, как мы уничтожили "Баварию" (4:1), тогда каждый отметился дублем".

"Он не знал ни английского, ни немецкого, за пределами поля мы не разговаривали вообще. Когда начинался матч, мы словно спали вместе! Мне нравилось играть с этим парнем. Мы всегда делились мячом другом с другом. Наверное, это напоминало тандем Энди Коула и Дуайта Йорка".

Франсоалдо Сена де Соуза, более известный под именем Франса, выступал за "Сан-Паулу", "Байер", японские клубы и сборную Бразилии.