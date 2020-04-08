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Президент Баварии: Мюллер для клуба – это то же самое, что Октоберфест для Мюнхена

Германия
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Президент Баварии: Мюллер для клуба – это то же самое, что Октоберфест для Мюнхена
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Президент мюнхенской "Баварии" Херберт Хайнер прокомментировал продление контракта с лидером команды Томасом Мюллером, назвав футболиста символом клуба. Новый договор рассчитан до 30 июня 2023 года. Цитирует босса пресс-служба "немецкой машины".

"Мюллер – символ "Баварии". Он всю карьеру провел в нашем клубе и смог по-новому раскрыться при Флике. Выдающийся футболист. Думаю, Томас для "Баварии" – это то же самое, что Октоберфест для Мюнхена. Продление соглашения с ним – это прекрасная новость".

Мюллер – воспитанник "Баварии". 15 августа 2007 года он впервые вышел на поле в официальном матче Бундеслиги во встрече против "Гамбурга".

Читайте также"Этот клуб – не просто работодатель. Это моя страсть". Мюллер официально продлил контракт с Баварией
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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Герберт Хайнер
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Источник:
Bayern

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