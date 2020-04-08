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Капитан Боруссии советует Санчо остаться в команде

Германия
(1 голосов)

Однако решение принимать англичанину

Капитан Боруссии советует Санчо остаться в команде
UA-Футбол
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Лидер "Боруссии" Марко Ройс высказал свое мнение касательно будущего Джейдона Санчо.

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"Санчо - талантливый футболист и его уже хотят подписать многие клубы. Сейчас он показывает отличный футбол и может помочь нам достичь многих целей.

Я бы посоветовал ему остаться в команде на еще один сезон, а может быть на два. После этого он сможет сделать более качественный шаг вперед", - заявил Ройс.

Отметим, что сейчас наибольший интерес к англичанину проявляют "Челси" и "МЮ".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс Джейдон Санчо
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