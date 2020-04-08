Германия
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Капитан Боруссии советует Санчо остаться в команде
Однако решение принимать англичанину
Лидер "Боруссии" Марко Ройс высказал свое мнение касательно будущего Джейдона Санчо.
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"Санчо - талантливый футболист и его уже хотят подписать многие клубы. Сейчас он показывает отличный футбол и может помочь нам достичь многих целей.
Я бы посоветовал ему остаться в команде на еще один сезон, а может быть на два. После этого он сможет сделать более качественный шаг вперед", - заявил Ройс.
Отметим, что сейчас наибольший интерес к англичанину проявляют "Челси" и "МЮ".
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