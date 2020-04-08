Бавария продлит контракт с полузащитником

Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время продлит контракт с Тьягой Алькантарой.

По данным Kicker, новая сделка будет расчитана до 2023-го года. Стоит отметить, что сейчас испанец связан соглашением до следующего лета.

Тьяго играет за мюнхенцев с 2013-го года и провел с того времени 159 матчей. Ранее сообщалось, что он рассматривает вариант возвращения на родину.

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Напомним, что несколько дней назад "Бавария" продлила контракт с Томасом Мюллером.