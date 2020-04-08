Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария продлит контракт с полузащитником
Мюнхенцы продолжают работать над новыми сделками
Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время продлит контракт с Тьягой Алькантарой.
По данным Kicker, новая сделка будет расчитана до 2023-го года. Стоит отметить, что сейчас испанец связан соглашением до следующего лета.
Тьяго играет за мюнхенцев с 2013-го года и провел с того времени 159 матчей. Ранее сообщалось, что он рассматривает вариант возвращения на родину.
Напомним, что несколько дней назад "Бавария" продлила контракт с Томасом Мюллером.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...