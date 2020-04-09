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Кай Хаверц изъявил желание перейти в Баварию

Германия
(2 голосов)

Красным придется отдать за игрока около 115 миллионов евро

Кай Хаверц изъявил желание перейти в Баварию
Новина українською

Полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хаверц определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры.

По информации Sky Sports со ссылкой на Sky Germany, 20-летний футболист хочет перебраться в "Баварию". Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик видит в хавбеке идеальное усиление средней линии. "Байер" намерен выручить крупную сумму с продажи Кая и потребует за него около € 114 млн.

В нынешнем сезоне Хаверц отметился 6 голами и 5 результативными передачами в 22 матчах чемпионата Германии.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Байер (Леверкузен) Кай Хавертц
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