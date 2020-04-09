Холанд: Я не должен переоценивать себя

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мнением об уровне своей игры.

"Я не должен переоценивать себя. Мне всегда было важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть масса сильных игроков. Мне всегда было важно не считать, что я лучше, чем есть на самом деле.

Я отлично себя чувствую, все как во сне. Но у меня были не самые хорошие матчи, которые вовсе не были идеальными. Я счастлив, рядом со мной есть много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего", – сказал Холанд.

В этом сезоне Холанд провел за "Боруссию" 8 матчей в Бундеслиге, забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи.