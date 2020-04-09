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Холанд: Я не должен переоценивать себя
Игрок рассказал об уровне своей игры
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мнением об уровне своей игры.
"Я не должен переоценивать себя. Мне всегда было важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть масса сильных игроков. Мне всегда было важно не считать, что я лучше, чем есть на самом деле.
Я отлично себя чувствую, все как во сне. Но у меня были не самые хорошие матчи, которые вовсе не были идеальными. Я счастлив, рядом со мной есть много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего", – сказал Холанд.
В этом сезоне Холанд провел за "Боруссию" 8 матчей в Бундеслиге, забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи.