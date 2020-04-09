  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд: Я не должен переоценивать себя
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд: Я не должен переоценивать себя

Германия
(1 голосов)

Игрок рассказал об уровне своей игры

Холанд: Я не должен переоценивать себя
Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд поделился мнением об уровне своей игры.

"Я не должен переоценивать себя. Мне всегда было важно чувствовать, что я хорош, но вокруг есть масса сильных игроков. Мне всегда было важно не считать, что я лучше, чем есть на самом деле.

Я отлично себя чувствую, все как во сне. Но у меня были не самые хорошие матчи, которые вовсе не были идеальными. Я счастлив, рядом со мной есть много хороших людей. Я нахожусь в самом начале пути, и впереди еще много всего", – сказал Холанд.

В этом сезоне Холанд провел за "Боруссию" 8 матчей в Бундеслиге, забил 9 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...