Германия
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Герта объявила о назначении нового главного тренера
Он занял место Клинсманна
Официальная пресс-служба "Герты" объявила о назначении Бруно Лаббадиа на пост главного тренера.
Контракт со специалистом подписан до 2022-го года. Ранее Лаббадиа работал с "Вольфсбургом", "Байером" и "Гамбургом".
Bruno #Labbadia wird neuer Cheftrainer von Hertha BSC. Alle Informationen zum vorgezogenen Wechsel auf der Trainerbank: https://t.co/cekypBehaV#hahohe pic.twitter.com/SJ0V5qbJEK— Hertha BSC (@HerthaBSC) April 9, 2020
Отметим, что в середине февраля "Герту" покинул Юрген Клинсманн.
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