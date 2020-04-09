  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Герта объявила о назначении нового главного тренера
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герта объявила о назначении нового главного тренера

Германия
(1 голосов)

Он занял место Клинсманна

Герта объявила о назначении нового главного тренера
UA-Футбол
Новина українською

Официальная пресс-служба "Герты" объявила о назначении Бруно Лаббадиа на пост главного тренера.

Контракт со специалистом подписан до 2022-го года. Ранее Лаббадиа работал с "Вольфсбургом", "Байером" и "Гамбургом".

Отметим, что в середине февраля "Герту" покинул Юрген Клинсманн.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Бруно Лаббадиа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...