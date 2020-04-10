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"Рад, что ей не стало совсем плохо". Роббен рассказал, как протекал коронавирус у его жены
Арьен владеет некоторой информацией о COVID-19
Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом. Цитирует голландца издание Bild.
"К счастью, сейчас все хорошо. Она чувствовала себя очень плохо, но теперь жена сдала отрицательный тест, сейчас чувствует себя лучше. Хуже всего Бернадьен было из-за тяжести в груди и неспособности нормально дышать. Это длилось достаточно долго, состояние не улучшалось 2 дня. Рад, что ей не стало совсем плохо".
"Наши друзья помогали нам. Странная ситуация, ты не можешь выйти, а покупки оставляют под дверью. И забрать их можно только через некоторое время. Нам не разрешили гулять с собакой – это приходилось делать товарищам".