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"Рад, что ей не стало совсем плохо". Роббен рассказал, как протекал коронавирус у его жены

Германия
(1 голосов)

Арьен владеет некоторой информацией о COVID-19

"Рад, что ей не стало совсем плохо". Роббен рассказал, как протекал коронавирус у его жены
Новина українською

Бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Нидерландов Арьен Роббен рассказал, как его жена переболела коронавирусом. Цитирует голландца издание Bild.

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"К счастью, сейчас все хорошо. Она чувствовала себя очень плохо, но теперь жена сдала отрицательный тест, сейчас чувствует себя лучше. Хуже всего Бернадьен было из-за тяжести в груди и неспособности нормально дышать. Это длилось достаточно долго, состояние не улучшалось 2 дня. Рад, что ей не стало совсем плохо".

"Наши друзья помогали нам. Странная ситуация, ты не можешь выйти, а покупки оставляют под дверью. И забрать их можно только через некоторое время. Нам не разрешили гулять с собакой – это приходилось делать товарищам".

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В статье: Арьен Роббен коронавирус
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Комментарии (3)
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Astor Astor (Одесса)
10.04.2020 в 10:44
То есть она сидела дома с сильной тяжестью в груди, не могла даже вздохнуть нормально, но врачи ей "помогали" на расстоянии? Главное - чтобы она из дома не выходила? Интересно, это в Голландии или Германии сейчас такие порядки? Или везде на Западе? :))
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oda1979 (Запорожье)
10.04.2020 в 11:57
Если Роббен не в состоянии вызвать скорую, или на крайний случай привезти жену в больницу, то кто ему виноват. Это в голове у тебя такие порядки. На Западе все нормально. Не переживай.
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Shelly (Львів)
10.04.2020 в 12:14
Якщо не треба невідкладної допомоги лікарів, то який сенс йти в лікарню, при цьому заражати інших.
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