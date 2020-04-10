Нойер хочет получать в Баварии более 20 миллионов евро в год

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер назвал условия, на которых он хочет подписать новый контракт с мюнхенским клубом, сообщает Bild.

34-летний немец хочет заключить соглашение сроком на 5 лет с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Это связано с тем, что его партнеры по команде, Люка Эрнандес и Филиппе Коутинью зарабатывают больше 20 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Нойер провел за "Баварию" 37 матчей (15 — на ноль) и пропустил 38 мячей. Действующий контракт вратаря с мюнхенским клубом действует до конца июня 2021 года.