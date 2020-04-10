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Румменигге: Мы могли подписать Сане за 120 миллионов, но после травмы он будет стоить гораздо дешевле

Германия
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Вот только решать все будет "Ман Сити"

Румменигге: Мы могли подписать Сане за 120 миллионов, но после травмы он будет стоить гораздо дешевле
UA-Футбол
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Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что после серьезной травмы Сане, его покупка обойдется им гораздо дешевле.

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"Бавария" могла заплатить за Сане 100-120 миллионов евро до того, как он порвал крестообразные связки. Но теперь, мы думаем, что сможем подписать его за 30-50 миллионов", - цитирует Румменигге Goal.

Напомним, что Лерой Сане не выходил на футбольное поле с августа месяца.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Карл-Хайнц Румменигге Манчестер Сити Лерой Сане
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