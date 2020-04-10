Румменигге: Мы могли подписать Сане за 120 миллионов, но после травмы он будет стоить гораздо дешевле

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге уверен, что после серьезной травмы Сане, его покупка обойдется им гораздо дешевле.

"Бавария" могла заплатить за Сане 100-120 миллионов евро до того, как он порвал крестообразные связки. Но теперь, мы думаем, что сможем подписать его за 30-50 миллионов", - цитирует Румменигге Goal.

Напомним, что Лерой Сане не выходил на футбольное поле с августа месяца.