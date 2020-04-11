Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лучший бомбардир Севильи может заменить Санчо в Боруссии Д
Лукас Окампос может летом перебраться в Дортмунд
Вингер "Севильи" Лукас Окампос попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Mundo Deportivo.
25-летний аргентинец может заменить в команде Джейдона Санчо, который летом наверняка вернётся в АПЛ.
В этом сезоне Окампос отметился 10 голами и двумя ассистами в 22 матчах Ла Лиги, являясь лучшим бомбардиром команды.
Transfermarkt оценивает Окампоса в 32 миллиона евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...