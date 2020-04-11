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Лучший бомбардир Севильи может заменить Санчо в Боруссии Д

Германия
(1 голосов)

Лукас Окампос может летом перебраться в Дортмунд

Лучший бомбардир Севильи может заменить Санчо в Боруссии Д
Новина українською

Вингер "Севильи" Лукас Окампос попал в сферу интересов дортмундской "Боруссии", сообщает Mundo Deportivo.

25-летний аргентинец может заменить в команде Джейдона Санчо, который летом наверняка вернётся в АПЛ.

В этом сезоне Окампос отметился 10 голами и двумя ассистами в 22 матчах Ла Лиги, являясь лучшим бомбардиром команды.

Transfermarkt оценивает Окампоса в 32 миллиона евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лукас Окампос Севилья (Испания)
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