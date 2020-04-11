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Полузащитник Айнтрахта: Думаю, начнем играть в конце мая

Германия
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Желсон Фернандес рассказал о тренировках команды в условиях карантина

Полузащитник Айнтрахта: Думаю, начнем играть в конце мая
UA-Футбол
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Хавбек франкфуртского “Айнтрахта” Желсон Фернандес рассказал о тренировках команды в условиях карантина.

“Когда мы вернемся к матчам, они будут проводиться без зрителей. Думаю, это случится в конце мая. Невозможно себе представить, чтобы мы играли в июне, июле и августе при 50000 зрителях. Это было бы неправильно”.

Игроки “Айнтрахта” тренируются группами по три-четыре человека, работая только над передачами и ударами. В раздевалке одновременно может находиться не больше трех футболистов, тренажерным залом пользоваться запрещено.

“Приятно вернуться на поле. Мы очень осторожны – моем руки и соблюдаем другие правила гигиены. Когда я занимался сам, то проводил много времени на велотренажере и держал себя в тонусе. Мы проводим тренировки, но это все равно не игра, – рассказывает швейцарский полузащитник. – Нам нужно три-четыре недели подготовки перед возобновлением сезона, иначе будут травмы.

Проводить матчи без зрителей – это плохо, но мы должны делать это. Это не футбол, но мы должны играть ради соблюдений условий телеконтрактов.

Сокращение зарплат на 20%? Клуб был открыт с нами. Они нам все объяснили, объяснили что мы теряем, и почему. Мы решили пойти на сокращение зарплат. У немецких клубов нет владельцев и убытки возмещать некому. Мы должны пойти на этот шаг ради выживания клуба, и его персонала”, – сказал Фернандес в интервью BBC.

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Желсон Фернандес Айнтрахт (Франкфурт)
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