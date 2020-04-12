Защитник Баварии сомневается, что Лигу чемпионов удастся завершить “вовремя”

Защитник “Баварии” Лукас Эрнандес рассказал о тренировках команды в условиях пандемии, а также выразил сомнение в возможности возобновления Лиги чемпионов 19/20.

“Сложно будет совместить Лигу чемпионов с национальными чемпионатами. В Лиге чемпионов участвуют страны, которые пострадали из-за коронавируса. Будет сложно всем одновременно выйти из карантина, набрать форму, но и также добираться на матчи в Италию, Испанию, Англию или Францию. Нужно быть реалистами. Думаю, невозможно будет закончить Лигу чемпионов вовремя, учитывая и то, что мы делаем акцент на завершении национальных первенств”.

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“Условия на тренировках очень строгие. Мы тренируемся в группах из четверых и избегаем контактов. Мы тренируемся на разных полях и используем разные раздевалки. После окончания занятий мы сразу едем домой, не поев, и не приняв душ”, – рассказал Лукас Эрнандес в интервью L'Équipe.