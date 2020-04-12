Президент Кельна: Не думаю, что в этом году мы увидим матчи со зрителями

Президент “Кельна” Вернер Вольфа признал, что матчи без зрителей, как бы разочаровывающе это не было, станут реальностью футбола на некоторое время.

“Как мне кажется в этому году мы не увидим матчи со зрителями”, – цитирует слова Вольфа kicker.

Тем не менее, президент “Кельна” надеется, что клубы Бундеслиги скоро смогут выйти из паузы.

“Мы надеемся начать играть в первый или второй уикэнд мая при пустых трибунах. Болельщики нуждаются в просмотре и обсуждении футбола, пусть и не на стадионе, но перед экраном. Отсутствие фанатов будем сильно ощущаться, но к этому можно будет привыкнуть”.

С показателем 49825 зрителей (заполняемость 99.6%), “Кельн” – пятая команда Бундеслиги по средней посещаемости.