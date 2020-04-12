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Президент Кельна: Не думаю, что в этом году мы увидим матчи со зрителями

Германия
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Матчи без зрителей станут реальностью футбола на некоторое время

Президент Кельна: Не думаю, что в этом году мы увидим матчи со зрителями
UA-Футбол
Новина українською

Президент “Кельна” Вернер Вольфа признал, что матчи без зрителей, как бы разочаровывающе это не было, станут реальностью футбола на некоторое время.

“Как мне кажется в этому году мы не увидим матчи со зрителями”, – цитирует слова Вольфа kicker.

Тем не менее, президент “Кельна” надеется, что клубы Бундеслиги скоро смогут выйти из паузы.

“Мы надеемся начать играть в первый или второй уикэнд мая при пустых трибунах. Болельщики нуждаются в просмотре и обсуждении футбола, пусть и не на стадионе, но перед экраном. Отсутствие фанатов будем сильно ощущаться, но к этому можно будет привыкнуть”.

С показателем 49825 зрителей (заполняемость 99.6%), “Кельн” – пятая команда Бундеслиги по средней посещаемости.

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В статье: Бундеслига Кёльн коронавирус
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