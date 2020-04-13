Сегодня легенда Бундестим Руди Феллер празднует свое 60-летие

Немецкий футболист и тренер Рудольф Феллер родился 13 апреля 1960 года. Таким образом, сегодня экс-игрок национальной сборной Германии, "Вердера", "Ромы", "Марселя" и "Байера" празднует свой День рождения – Руди исполняется 60 лет.

Феллер – чемпион мира-1990, финалист чемпионата мира-1986, обладатель Кубка Италии, Лиги чемпионов; он много раз становился лучшим бомбардиром турниров, в которых принимал участие. Сейчас Руди работает в совете директоров "Байера".

Happy 60th birthday to Germany legend, Rudi #Völler! ????



???? 1990 World Cup winner

???? 1986 World Cup runner-up

???? 1992 EUROs runner-up

???? 2002 World Cup runner-up (as coach)#DieMannschaft pic.twitter.com/8pLOELn4HY — Germany (@DFB_Team_EN) April 13, 2020

Руди пользуется большой популярностью и любовью в Германии как человек, имеющий безупречную репутацию и не запятнавший себя в различных скандалах.