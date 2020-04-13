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Сегодня легенда Бундестим Руди Феллер празднует свое 60-летие

Германия
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Tante Käthe

Сегодня легенда Бундестим Руди Феллер празднует свое 60-летие
Новина українською

Немецкий футболист и тренер Рудольф Феллер родился 13 апреля 1960 года. Таким образом, сегодня экс-игрок национальной сборной Германии, "Вердера", "Ромы", "Марселя" и "Байера" празднует свой День рождения – Руди исполняется 60 лет.

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Феллер – чемпион мира-1990, финалист чемпионата мира-1986, обладатель Кубка Италии, Лиги чемпионов; он много раз становился лучшим бомбардиром турниров, в которых принимал участие. Сейчас Руди работает в совете директоров "Байера".

Руди пользуется большой популярностью и любовью в Германии как человек, имеющий безупречную репутацию и не запятнавший себя в различных скандалах.

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В статье: Германия Руди Фёллер
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