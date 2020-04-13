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Сегодня легенда Бундестим Руди Феллер празднует свое 60-летие
Tante Käthe
Немецкий футболист и тренер Рудольф Феллер родился 13 апреля 1960 года. Таким образом, сегодня экс-игрок национальной сборной Германии, "Вердера", "Ромы", "Марселя" и "Байера" празднует свой День рождения – Руди исполняется 60 лет.
Феллер – чемпион мира-1990, финалист чемпионата мира-1986, обладатель Кубка Италии, Лиги чемпионов; он много раз становился лучшим бомбардиром турниров, в которых принимал участие. Сейчас Руди работает в совете директоров "Байера".
Happy 60th birthday to Germany legend, Rudi #Völler! ????— Germany (@DFB_Team_EN) April 13, 2020
???? 1990 World Cup winner
???? 1986 World Cup runner-up
???? 1992 EUROs runner-up
???? 2002 World Cup runner-up (as coach)#DieMannschaft pic.twitter.com/8pLOELn4HY
Руди пользуется большой популярностью и любовью в Германии как человек, имеющий безупречную репутацию и не запятнавший себя в различных скандалах.
6⃣0⃣ - Happy Birthday, Rudi Völler! ????????????⚽️???????????? pic.twitter.com/z9pHAVGw5h— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) April 13, 2020