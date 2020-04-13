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Бавария не отпустит своего форварда в Барселону

Германия
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Бавария не отпустит своего форварда в Барселону
UA-Футбол
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Сегодня, один из испанских источников, приписал "Барселоне" интерес к Кингсли Коману.

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Однако, по данным Bild, переход вряд ли состоится. Мюнхенская "Бавария" не намерена отпускать летом своего нападающего.

Руководство немецкой команды продолжает верить в футболиста, даже несмотря на частую травматичность. В текущем сезоне он провел 15 матчей.

Ранее сообщалось, что "Бавария" приготовила для Кингсли новый контракт.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Кингсли Коман
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