Фарфан: На тренировках Рауль просто издевался над вратарями

Экс-нападающий "ПСВ", "Шальке" и национальной сборной Перу Джефферсон Фарфан поделился в прямом эфире Instagram воспоминаниями о Рауле Гонсалесе, с которым они вместе играли за немецких "горняков". Приводит слова бывшего форварда перуанцев Marca.

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"Рауль? Он был невероятен. Испанец просто издевался над вратарями на тренировках. Рауль забивал с левой ноги, правой и даже головой".

Фарфан защищал цвета "Шальке" с 2008 по 2015 год. Рауль выступал в Германии с 2010-го по 2012-й. До переезда в Бундеслигу испанский форвард 16 лет играл в мадридском "Реале".