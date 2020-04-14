СМИ: Нойер приостановил переговоры с Баварией о новом контракте

Мануэль Нойер решил временно приостановить переговоры с "Баварией" о новом контракте. Об этом передает Kicker.

Мюнхенская сторона так и не может удовлетворить запросы голкипера - он хочет пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов. Неизвестно, когда стороны сядут вновь за стол переговоров.

Контракт Нойера истекает летом 2021-го года. В случае ухода, его готовы подписать сразу несколько клубов. В СМИ всплывали названия "Челси" и "Ювентуса".

Напомним, что летом состав "Баварии" пополнит переспективный Александр Нюбель.