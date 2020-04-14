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СМИ: Нойер приостановил переговоры с Баварией о новом контракте

Германия
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Хорошая перспектива для Нюбеля?

СМИ: Нойер приостановил переговоры с Баварией о новом контракте
UA-Футбол
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Мануэль Нойер решил временно приостановить переговоры с "Баварией" о новом контракте. Об этом передает Kicker.

Мюнхенская сторона так и не может удовлетворить запросы голкипера - он хочет пятилетний контракт с зарплатой в 10 миллионов. Неизвестно, когда стороны сядут вновь за стол переговоров.

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Контракт Нойера истекает летом 2021-го года. В случае ухода, его готовы подписать сразу несколько клубов. В СМИ всплывали названия "Челси" и "Ювентуса".

Напомним, что летом состав "Баварии" пополнит переспективный Александр Нюбель.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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