Поток сознания футбольного тренера

В свои 27 Рене Марич – самый молодой помощник главного тренера в Бундеслиге. Свою тренерскую карьеру (в любительских командах) он начал едва закончив школу, а затем стал одним из основателей известного тактического сайта spielverlagerung.de. В свое время Марич консультировал Томаса Тухеля и ряд клубов АПЛ, а с 2016-го года стал работать помощником Марко Розе в “Зальцбурге” U-19 – с ними австрийский клуб выиграл Юношескую Лигу чемпионов. В следующем сезоне они получили управление первой командой и привели “Ред Булл” к полуфиналу Лиги Европы. Перед стартом сезона 19/20 Розе и Марич перебрались в “Боруссию” Менхенгладбах.

Марич обладает ярким аналитическим умом и любит теоретизировать о футбольной тактике. Взяв за основу его интервью изданиям Goal, Spox и The Athletic, можно попробовать реконструировать внутренний диалог футбольного тренера: как он оценивает себя, своих футболистов и как пытается найти точку соприкосновения с ними для достижения общего успеха.

“Что такое футбольная тактика? Это точно не конкретный план на игру с предопределенными эпизодами и ситуациями. В моем понимании, тактикой можно назвать совокупность действий команды в попытке разрешить конкретную игровую ситуацию. Когда игрок понимает, где и когда его накроют, но при этом находит свободного партнера – это тактика. Это и то, как этот партнер находит себе позицию на поле, чтобы получить пас в нужным момент в нужном месте. Все очень просто: на поле ты либо держишь мяч, либо собираешься его принять, либо создаешь пространство. Больше ничего. Тактика – это совместное разрешение игровой ситуации с помощью этих действий. Они определяются игровой философией команды, которая выстраивается исходя из возможностей футболистов и их понимания игры.

Развитие понимание игры у футболистов – это задача не только тренера, но и самих футболистов. Если они развивают в себе и в своих партнерах это умение, то им будет легче принимать верные решения на поле. Вмешаться в игру с позиции тренера не так просто: ты просто не видишь проблему так четко, как сами футболисты, которые сталкиваются с ней на поле. Майк Тайсон говорил, что у всех есть план до первого удара в челюсть. Во время игры ты тоже получаешь такие удары. И от количества футболистов, умеющих принимать решения, зависит, как команда будет действовать в той или иной ситуации.

Нагромождение тренерских инструкций может негативно сказаться на умении читать игру. У футболистов должны быть не только готовые решения проблем, нужно, чтобы у них были идеи. Сначала должен быть задум, затем его осуществление. Тренер видит картину в целом, но игроки лучше оценивают вызовы, с которыми они сталкиваются на своих позициях. Детали очень важны. Например, противник может встречать фулбека диагонально, “в лоб”, или одновременно этими двумя способами. Это похожие ситуации, но они требуют разных решений. Для тренера важно итоговое решение – как игрок будет использовать свободное пространство. Футболист, в свою очередь, должен понимать, может ли он сыграть в одно касание и выполнить последующие движение или ему нужно два касания без движения. Игроки чувствуют эту разницу, хотя при широком угле обзора она может казаться несущественной. Конечно, тренер может вообразить себе подобную ситуацию, воссоздать ее на тренировке и дополнительно проинструктировать футболиста, но чаще всего вариантов для решения проблемы бесконечно много, а времени на тренировки – мало.

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Тренерская работа состоит в том, что игрок быстро, скорее даже автоматически, нашел решение в рамках выбранной игровой модели.

С тренерской позиции тебе кажется, что ты видишь очевидное решение проблемы. Перед игроком стоит задача посложнее. Ему нужно взвесить несколько вариантов. Как ему сыграть? Дать вертикальный, диагональный или поперечный пас? Перевести мяч на другую половину поля или сыграть коротко и остаться в эпизоде? Ему нужно проанализировать шесть, семь или восемь решений за считанные секунды.

Если игрока встречают “в лоб” у него срабатывает инстинкт не отправлять мяч на половину поля соперника – это относиться к каждой позиции. Каждый футболист ощущает давление соперника по-своему. Месси, например, чувствует его меньше. Задача тренеров состоит в том, что футболисты чувствовали как можно меньше давления и не теряли мяч. На поле решение принимает футболист. Если он чувствует, что сделав еще одно касание, он потеряет мяч, он отдает пас. И это нельзя назвать неправильным решением. В рамках одной игровой философии допустимы разные решения.

Ты можешь выйти на поле, имея определенные представления о том, как ты собираешься играть. Но соперник не сидит без дела – он реагирует, по-другому атакует или позиционируется на поле. Теперь тебе самому приходится реагировать, и не всегда за игровые изменения ответственны тренеры. Иногда игрок понимает, что ему надо размещаться на четыре метра выше, и этим простым решением он улучшает игру игру своей команды и осложняет жизнь сопернику. В игре можно принимать бесконечное количество решений и тренер не может принимать их вместо футболистов. Мы можем дать им общую идею или пространство для маневров в рамках которых они воспринимают и воплощают на поле наши игровые принципы.

Именно поэтому намного сложнее быть топ-игроком, чем хорошим тренером. Каждый день ты должен проделывать огромный объем работы, чтобы оставаться на высшем уровне, сверх этого ты получаешь огромное количество установок от тренера, а затем во время самого матча все может происходить случайным образом. Хосеп Гвардиола уникален в том, как он тактически и технически обучает свои команды, что позволяет им легко справляться с новыми проблемами. Когда он был тренером “Баварии”, неважно, что придумал бы соперник – за несколько секунд его команда могла измениться, адаптироваться и найти новое решение. Таким простым решением могло бы быть то, что один игрок опускался на два метра глубже, чтобы получать пас. Это вопрос игровых принципов, а не шаблонов или моделей игры.

Возьмем, к примеру, базовую ситуацию: у вашей команды мяч. Какова ваша цель? Вы хотите забить гол, продвигая мяч вперед. Разные команды делают это по-своему, но принцип остается одинаковым. Ваши партнеры по команде стараются быть доступными. Если они недоступны, вы стараетесь помочь им, создавая для них пространство. Основываясь на этих двух-трех базовых действиях вы принимаете решения в разных игровых ситуациях. Некоторые команды идут на риск, стараясь приблизиться к воротам соперника быстрее, другие хотят дольше контролировать мяч. Но это все одни и те же действия, которые можно повторять на тренировках. На командном уровне ты работаешь над коммуникацией, на индивидуальном – над реализацией и умением принимать решения.

У каждого тренировочного занятия есть своя цель. Не только в плане контекста, но и изначальной идеи. Я работаю над исправлением ошибок прошлой игры или готовлюсь к следующей? Хочу ли я индивидуально поработать над развитием футболиста или отработать игровой эпизод? И как это совместить? Если хочешь убедить команду играть в твоем стиле, инструкции должны быть простыми.

Как мне кажется, нужно уметь находить баланс между инструкциями и инстинктивной игрой. В некоторых обстоятельствах перегруженный указаниями футболист не сможет быть сосредоточенным на игре и будет бояться выйти из своей зоны комфорта. Когда слишком много инструкций, это может повлиять и на изобретательность футболистов, на умение решать проблемы самостоятельно. Например, я считаю, что уменьшение количества тренировок с мячом – это контрпродуктивно. Если игроку не позволяют идти в дриблинг, как можно узнать, что он им владеет?

Как я должен работать над слабыми сторонами футболистов? Допустим, у нас есть в целом средне развитый молодой игрок – он может играть в четвертой лиге. Однако, если у него есть одно выдающееся умение, его нужно развить так, чтобы он был достаточно хорош для Бундеслиги. Если игрок достаточно быстр для того, чтобы бежать с мячом и оставлять соперников позади себя, нет необходимости делать его сильной стороной умение контролировать игру из глубины. С другой стороны, если у вас есть идеальный игрок, но его физические данные позволяют играть ему только десять минут, вы должны работать не над его дриблингом, а над выносливостью, чтобы он мог играть 45 минут, а затем все 90. Вопрос скорее не в сильных и слабых сторонах футболиста, но в том, как тренировки могут привести к достижению наиболее значимого и ценного эффекта.

Основы нужно закладывать всегда, поскольку они повторяются в каждой игровой ситуации. Например, создание и “схлопывание” прессинг-ловушек может случаться во время матча два или три раза, а общая философия игры действует почти непрерывно. Проще говоря, футбол – это игра игроков. Игроки вынуждены быстро принимать решения. Это означает, что хорошо воспроизвести какой-то наигранный элемент игры удается только время от время. Я теперь стараюсь думать по-другому: не сверху вниз – от команды к игроку, а наоборот, от игрока или конкретной игровой ситуации свыше. Команда всегда состоит из индивидуальностей; игровая ситуация возможна при участии футболистов с идеями, а не просто игровых единиц.

Очень важно быть хорошим психологом. Взаимодействие намного важнее, чем методология или экспертиза. У тебя может быть много полезной информации, но без хороших отношений с футболистами ты не сможешь им ее передать. С этой точки зрения, присутствие в тренерском штабе дипломированного психолога имеет смысл. Но самое важное, когда вы движетесь к общей цели – это понимание каждого своей ответственности в плане взаимодействия с другими игроками, тренерами и работниками клуба. Только так можно достичь успеха. Игроки хотят стать лучше, быть успешными, сыграть когда-то за клуб своей мечты или достичь чего-то исторического со своими одноклубниками. Если игроки понимают, что ты можешь им помочь, ты сможешь завоевать их доверие и они начнут тебя уважать. Это взаимовыгодный процесс.

У каждого есть свои недостатки. У меня есть причуды и чудачества и иногда со мной бывает непросто. Но кроме этого, я достаточно прямолинейный человек. Чаще всего я бываю в хорошем настроении, я рад своей работе и хочу быть полезным в ней. Психолог Карл Роджерс самыми важными качествами называет оригинальность, честность, признательность и эмпатию. Я стараюсь развивать в себе эти черты”.