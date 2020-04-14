Германия
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Боруссия хочет помешать Ювентусу и Ливерпулю подписать Торреса
Серьезный интерес к талантливому футболисту
Ферран Торрес может пойти летом на серьезное повышение. Ранее интерес к его персоне приписывали "Ювенутсу" и "Ливерпулю".
Как сообщает Bild, "Боруссия" также включилась в эту гонку. Они будут готовы заплатить за вингера 40 миллионов евро. Его контракт истекает в 2021-м году.
В текущем сезоне Торрес провел 25 матчей и совершил 8 результативных действий.
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