Боруссия хочет помешать Ювентусу и Ливерпулю подписать Торреса

Ферран Торрес может пойти летом на серьезное повышение. Ранее интерес к его персоне приписывали "Ювенутсу" и "Ливерпулю".

Читайте также Полузащитник Валенсии отказывается продлевать контракт

Как сообщает Bild, "Боруссия" также включилась в эту гонку. Они будут готовы заплатить за вингера 40 миллионов евро. Его контракт истекает в 2021-м году.

В текущем сезоне Торрес провел 25 матчей и совершил 8 результативных действий.