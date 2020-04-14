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Боруссия хочет помешать Ювентусу и Ливерпулю подписать Торреса

Германия
(1 голосов)

Серьезный интерес к талантливому футболисту

Боруссия хочет помешать Ювентусу и Ливерпулю подписать Торреса
UA-Футбол
Новина українською

Ферран Торрес может пойти летом на серьезное повышение. Ранее интерес к его персоне приписывали "Ювенутсу" и "Ливерпулю".

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Как сообщает Bild, "Боруссия" также включилась в эту гонку. Они будут готовы заплатить за вингера 40 миллионов евро. Его контракт истекает в 2021-м году.

В текущем сезоне Торрес провел 25 матчей и совершил 8 результативных действий.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ювентус (Турин) Ливерпуль Валенсия Ферран Торрес
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