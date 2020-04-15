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Клозе согласился стать ассистентом главного тренера Баварии

Германия
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Соглашение будет подписано летом

Клозе согласился стать ассистентом главного тренера Баварии
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Экс-форвард "Баварии" Мирослав Клозе согласился занять пост ассистента главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

41-летний Клозе, который тренирует молодежную команду "Баварии", согласился войти в тренерский штаб основной команды с лета 2020 года. Сообщается, что сделка согласована и остается лишь получить одобрение от спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича.

41-летний Мирослав Клозе завершил карьеру в 2016 году. В составе "Баварии" он дважды выигрывал чемпионат Германии и Кубок страны.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе
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