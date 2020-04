Клозе согласился стать ассистентом главного тренера Баварии

Экс-форвард "Баварии" Мирослав Клозе согласился занять пост ассистента главного тренера мюнхенской команды Ханса-Дитера Флика, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

41-летний Клозе, который тренирует молодежную команду "Баварии", согласился войти в тренерский штаб основной команды с лета 2020 года. Сообщается, что сделка согласована и остается лишь получить одобрение от спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича.

Our Story: Miroslav Klose says YES to Bayern! Now only the contract is missing for the new assistant coach of Hansi Flick @SPORTBILD @altobelli13